OL ‍: 6 millions d'euros, le prix du gros coup lyonnais dévoilé

Par Mehdi Lunay

La menace de la DNCG faisant désormais partie du passé, Lyon doit recruter d'urgence de nouveaux joueurs. Pierre Lees-Melou est l'une des premières cibles sérieuses de l'OL. Le prix du milieu brestois est connu et semble raisonnable pour les Gones.

L'Olympique Lyonnais a assuré sa place en Ligue 1 cette saison et débutera mi-août sur la pelouse de Lens. Cependant, le onze aligné par Paulo Fonseca à Bollaert est loin d'être connu à ce jour. Plusieurs joueurs peuvent encore quitter le Rhône d'ici le premier match de championnat. Surtout, des recrues sont attendues de pied ferme. Le premier doit être l'ailier portugais Afonso Moreira, déjà présent à Lyon et qui attend sa signature de contrat. Pour le deuxième transfert estival, le nom de Pierre Lees-Melou tient la corde chez les Gones.

Lees-Melou, le prix est connu

Si brillant en Ligue 1 et en coupe d'Europe depuis deux saisons, le milieu du Stade Brestois est dans le viseur de la cellule de recrutement lyonnaise. Pierre Lees-Melou doit apporter une touche technique à l'OL version 2025-2026. Reste le plus dur pour les Rhodaniens en ce moment, payer le transfert sans déséquilibrer les comptes du club. Le joueur de 32 ans possède encore deux ans de contrat à Brest dont il fait partie des valeurs sûres au niveau de l'effectif.

Heureusement, la note n'est pas trop salée pour Lyon comme le confirme Le Progrès. Selon le journal rhônalpin, il faudra débourser entre 5 et 6 millions d'euros pour conclure le transfert. Une somme atteignable avec les dernières entrées d'argent, que ce soit le renflouement des actionnaires ou les récentes ventes de joueurs. Un possible départ de Malick Fofana au Bayern accélérera un peu plus le dossier Lees-Melou et poussera la direction sportive lyonnaise à vite lâcher l'argent réclamé par Brest.