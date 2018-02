OL : 50ME, c'est l'offre d'Arsenal pour s'offrir le duo Fekir-Lacazette !

Dans : OL, Mercato, Premier League.

Actuellement blessé, alors qu'il entrait dans une zone de turbulence du côté d'Arsenal, Alexandre Lacazette pourrait retrouver le moral en même qu'un coéquipier lyonnais l'été prochain chez les Gunners. Ce samedi, le Daily Mail affirme en effet que les dirigeants du club londonien envisagent sérieusement de faire venir Nabil Fekir lors du prochain mercato, et pour obtenir l'accord de Jean-Michel Aulas, Arsenal est prêt à payer 50ME cash.

Arsène Wenger apprécie énormément le capitaine de l'Olympique Lyonnais, et Gilles Grimandi, le scout des Gunners, ne rate jamais un match de Nabil Fekir. Cependant, Arsenal semble avoir une exigence, c'est d'avoir un accord avec Jean-Michel Aulas et le joueur avant même le début du Mondial en Russie, histoire de ne pas avoir de mauvaise surprise si Nabil Fekir joue et flambe lors de cette Coupe du monde...s'il y participe. Il n'est toutefois pas certain que Jean-Michel Aulas dise oui à cette offre, le patron de l'OL ayant déjà fait savoir qu'il souhaitait miser sur la stabilité lors du prochain mercato. Cependant, si Lyon ne se qualifie pas pour la prochaine Ligue des champions, les impératifs économiques pourraient ne pas réellement laisser le choix au dirigeant lyonnais.