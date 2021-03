OL : 50 ME sur Aouar, Zidane n’est pas un pigeon

Dans : OL.

Proche de quitter l’OL l’été dernier, Houssem Aouar avait trouvé un accord avec la Juventus Turin mais le deal a capoté dans la dernière ligne droite.

Dans les prochaines semaines, l’avenir d’Houssem Aouar devrait de nouveau être au cœur des discussions à l’Olympique Lyonnais. Et pour cause, l’international tricolore dispose d’un bon de sortie, et sa cote reste élevée auprès des cadors européens en dépit d’une saison décevante sur un plan individuel. Manchester City est attentif à sa situation au même titre que le Real Madrid tandis qu’Arsenal et la Juventus Turin ont réellement le béguin pour lui. Assurément, le plus sérieux prétendant d’Houssem Aouar reste la Juve, où Andrea Pirlo apprécie grandement son profil. Au contraire, la piste du Real Madrid est de moins en moins chaude, à en croire les informations obtenues par CalcioMercato.it.

Le média croit savoir que si Zinedine Zidane apprécie les qualités techniques ainsi que la polyvalence d’Houssem Aouar, le Real Madrid n’a aucunement l’intention de se ruiner pour recruter le meneur de jeu de l’OL. Florentino Pérez estime purement et simplement qu’Aouar ne vaut pas les 50 ME exigés par Jean-Michel Aulas pour le transfert de son poulain. En dépit de la crise sanitaire, le Real Madrid demeure un club puissant sur le marché des transferts dans la mesure où les Merengue n’ont plus recruté le moindre joueur depuis plus de deux ans. Ce n’est pas une raison pour dépenser sans compter pour Florentino Pérez, qui préfèrera investir une grosse somme sur Erling Haaland (Borussia Dortmund) ou Kylian Mbappé (Paris Saint-Germain) en attaque et sur Eduardo Camavinga (Rennes) ou Paul Pogba (Manchester United) au milieu de terrain. Les chances de voir Houssem Aouar porter la tunique du Real Madrid dans les semaines à venir s’amenuisent donc considérablement même si tout pourrait être relancé dans le cas où Jean-Michel Aulas accepte de revoir ses prétentions à la baisse.