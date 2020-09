OL : 50 ME sur Aouar, le Real Madrid débarque

Dans : OL.

Au sortir du confinement, Florentino Pérez n’a pas fait de mystère sur le mercato du Real Madrid en indiquant que le champion d’Espagne en titre ne ferait pas de folies cet été.

Les supporters madrilènes peuvent donc oublier une éventuelle signature de Kylian Mbappé, qui ne sera pas possible avant l’été 2021. Il en est de même pour Dayot Upamecano (Leipzig) ou encore Eduardo Camavinga (Rennes), qui sont également ciblés par Zinedine Zidane dans la capitale espagnole. En revanche, un joueur tel qu’Houssem Aouar est bien moins cher sur le marché des transferts, et pourrait représenter une réelle opportunité de se renforcer à moindre coût pour le Real Madrid. C’est ainsi que, selon les informations de Fichajes, une réflexion est actuellement menée par les dirigeants merengue au sujet du meneur de jeu de l’OL.

On le sait, Houssem Aouar dispose d’un bon de sortie cet été au mercato. Jean-Michel Aulas l’a confirmé à plusieurs reprises, tout en faisant savoir qu’il n’était pas prêt à brader celui qui a brillé de mille feux durant le Final 8 de la Ligue des Champions. Très en vue, Houssem Aouar figure notamment dans le viseur de Manchester City, de la Juventus Turin ou encore d’Arsenal. Au vu de la concurrence et du niveau affiché par Aouar sur la scène européenne, Lyon devrait ainsi réclamer près de 50 ME selon le média espagnol. Reste maintenant à voir si le Real Madrid, qui n’était pas du tout dans l’idée de claquer de grosses sommes sur le mercato estival de 2020, cédera à cette folie. Tout pourrait dépendre des départs à venir au Real Madrid, où James Rodriguez a déjà fait ses valises pour Everton et alors que Gareth Bale est activement poussé vers la sortie.