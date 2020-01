OL : 5 ME pour une star en défense, Aulas tente le coup

Dans : OL.

Lyon, qui a fait de Karl Toko-Ekambi sa priorité dans le secteur offensif, cible également un latéral gauche afin de se renforcer au mercato hivernal.

La piste Lucas Digne a été rangée au fond d’un tiroir, l’ancien Lillois n’ayant nullement l’intention de quitter la Premier League pour revenir en Ligue 1. Ce mercredi, on apprenait par ailleurs que le PSG avait proposé Layvin Kurzawa à Lyon mais que le profil de l’international tricolore avait été recalé par les dirigeants lyonnais. Il faut dire que selon les informations de Blick, l’état-major de l’OL creuse actuellement une autre piste, celle très prestigieuse menant à l’international suisse (70 sélections) Ricardo Rodriguez.

Lyon piste Ricardo Rodriguez

En effet, l’Olympique Lyonnais ferait du défenseur du Milan AC (27 ans) sa priorité absolue au poste de latéral gauche dans l’optique du mercato hivernal. Une première proposition lyonnaise, dont le montant n’a pas filtré, aurait d’ores et déjà été envoyée aux dirigeants lombards. A en croire la publication helvète, c’est une somme proche de 5 ME que le Milan AC réclame pour libérer Ricardo Rodriguez, lequel est un remplaçant à Milan derrière Théo Hernandez. Malgré son manque de temps de jeu depuis le début de la saison, l’ancien de Wolfsburg, en fin de contrat à Milan en 2021, a conservé une belle cote à travers l’Europe car outre Lyon, le PSV Eindhoven et Fenerbahçe sont également sur les rangs. L’OL va donc devoir jouer des coudes dans ce dossier s’il veut rafler la mise et s’offrir le n°68 du Milan AC.