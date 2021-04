OL : 4 joueuses positives en plus, Lyon tacle Diacre

Dans : OL.

L'Olympique Lyonnais annonce ce samedi soir que quatre joueuses supplémentaires sont positives au covid 19. Et le club de Jean-Michel Aulas en profite pour tacler la sélectionneuse tricolore.

C'est via un communiqué officiel que l'OL a dévoilé que des tests réalisés au sein de la section féminine avaient révélé quatre nouveaux cas et le club rhodanien en profiter pour revenir sur la sélection par Corinne Diacre de plusieurs footballeuses lyonnaises (Amandine Henry, Sakina Karchaoui et Eugénie Le Sommer) pour les deux matchs amicaux que la France va jouer la semaine prochaine contre l'Angleterre et les Etats-Unis.

« L’Olympique Lyonnais informe que les derniers tests PCR effectués vendredi par son groupe professionnel féminin ont malheureusement révélé quatre nouveaux cas positifs, portant désormais à quatorze le nombre de joueuses et membres du staff détectés positifs à la COVID-19. Le club s'étonne que, malgré les nombreuses recommandations préalables à la divulgations des listes, certains sélectionneurs aient pu convoquer des joueuses de son effectif sans tenir compte de la situation extrêmement critique qui touche actuellement l'ensemble de son groupe professionnel. L'OL rappelle que depuis la révélation du premier cas en fin de semaine dernière postérieurement au match aller des 1/4 de finales de la WCL, l’ensemble de son effectif professionnel a été mis à l’isolement afin de respecter le protocole sanitaire mis en place par l’Agence Régionale de Santé. Par ailleurs, compte tenu du caractère évolutif de la situation et des inquiétudes formulées récemment par son Président, l’Olympique Lyonnais regrette qu’aucun échange n’ait été initié préalablement à la convocation des joueuses dans la sélection française afin de tenir compte d’une situation qui, non seulement pourrait pénaliser l’OL, mais aussi le PSG, ainsi que toutes les autres joueuses sélectionnées puisqu’à cet instant précis la situation est très loin d’être maitrisée », fait remarquer, dans son communiqué, l'Olympique Lyonnais.