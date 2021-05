OL : 35 ME pour Bruno Guimaraes, le Barça se pointe !

Dans : OL.

Tout proche de rejoindre l’Atlético de Madrid avant de signer à l’Olympique Lyonnais, Bruno Guimaraes fait toujours saliver en Espagne.

Mais il ne s’agit plus de la formation de Diego Simeone désormais. En effet, le FC Barcelone a maintenant un oeil sur le milieu de terrain lyonnais, et les raisons sont nombreuses pour cela annonce Don Balon. Tout d’abord, le Brésilien a eu un impact immédiat à son arrivée à l’OL en janvier 2020, même s’il a ensuite connu une période d’adaptation plus délicate. Mais ses performances en Ligue des Champions ont marqué les esprits avant son coup de mou. Celui-ci semble être digéré et l’ancien de Paranaense retrouve un temps de jeu important et vient même d’inscrire un doublé contre Lorient ce week-end. Surtout, le club catalan a un besoin à ce poste. Tout d’abord parce que Sergio Busquets, qui reste néanmoins sur des derniers mois plus convaincants, enchaine les matchs depuis des saisons, et n’est plus aussi fringuant dans sa position centrale au coeur du système de jeu.

Ensuite parce que le recrutement de Miralem Pjanic s’est avéré être un retentissant échec et que le Bosnien ne fait déjà plus partie des plans de Ronald Koeman pour la suite. Résultat, une place est à prendre et au Barça, la perspective de faire venir Bruno Guimaraes est sérieusement considérée. Toutefois, il faudra bien évidemment y mettre le prix, Jean-Michel Aulas n’étant pas spécialement vendeur d’un joueur recruté il y a peu et qui a encore une marge de progression. Acheté pour 20 ME au Brésil, le milieu de terrain pourrait être lâché si le FC Barcelone met 35 ME sur la table. Un pari coûteux pour le club catalan, qui a déjà suivi Lyon de près cette saison dans le cadre du recrutement de Memphis Depay, qui sera lui disponible pour zéro euro.