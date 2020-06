OL : 32 ME plus Rugani, l’offre de la Juve pour Aouar !

Dans : OL.

A la recherche d’un défenseur central au mercato, l’OL a coché les noms de Mamadou Sakho, Malang Sarr ou encore Diego Godin.

En Italie, un autre joueur a les faveurs de Rudi Garcia en la personne de Daniele Rugani, peu utilisé à la Juventus Turin en raison d’une rude concurrence. A première vue, il apparaît assez délicat pour l’OL de boucler un tel recrutement mais selon les informations de Calcio-Mercato, la Juventus Turin verrait d’un bon œil la signature de l’international italien à Lyon. Bien évidemment, il ne s’agit pas là d’un acte de charité de la part de la Vieille Dame mais bien d’un deal intéressé puisque le champion d’Italie en titre y verrait un moyen astucieux de faire baisser la facture du transfert d’un certain Houssem Aouar…

Pour le média transalpin, le prix d’Houssem Aouar a été fixé à environ 50 ME par Jean-Michel Aulas, une somme que la Juventus Turin ne souhaite pas débourser au mercato estival. Dès lors, la seule solution pour boucler le transfert de l’international espoirs français serait un transfert comprenant un ou plusieurs joueurs de chaque équipe. Assurément, le profil de Daniele Rugani devrait en séduire plus d’un à Lyon, le natif de Lucques ayant déjà une belle expérience derrière lui en dépit de son jeune âge (25 ans). Toujours selon le média, la Juventus Turin tâterait actuellement le terrain et si jamais l’OL se montrait réceptif, alors une offre de 32 ME en plus de Daniele Rugani pourrait être transmise au club lyonnais. Une proposition jugée respectable du côté de la Juventus Turin, qui doit maintenant attendre le retour des Gones, lesquels espéraient certainement davantage recevoir une grosse somme en cash pour le transfert d’Houssem Aouar…