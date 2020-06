OL : 30 ME sur la table, c'est du sérieux pour Depay

Dans : OL.

De retour d’une longue blessure et à un an de la fin de son contrat, Memphis Depay est dans le flou au sujet de son avenir.

L’international néerlandais devrait avoir l’embarras du choix au mercato, l’Olympique Lyonnais lui ayant déjà soumis une offre de prolongation de contrat. Mais vraisemblablement, le capitaine et plus gros salaire de l’OL souhaite prendre le temps de la réflexion avant d’accepter ou de refuser la proposition de Jean-Michel Aulas. Logiquement, l’ancien attaquant de Manchester United attend de voir si Lyon se qualifiera, via la Coupe de la Ligue ou la Ligue des Champions, pour une compétition européenne en 2020-2021. En cas d’échec, alors un départ semble envisageable et comme indiqué ces derniers jours, plusieurs cadors italiens sont à l’affût.

La Lazio Rome est régulièrement citée parmi les prétendants de Memphis Depay. Mais selon les informations obtenues par le site Pianeta Milan, c’est le Milan AC qui est actuellement le plus chaud sur l’attaquant des Gones. A tel point que le club lombard aurait soumis une première offre à l’Olympique Lyonnais… à hauteur de 30 ME. Une très belle proposition pour Jean-Michel Aulas, dont la priorité est d’éviter un énorme fiasco avec un départ, libre de tout contrat, de Memphis Depay en 2021. Autant dire que si cette offre italienne se confirme, l’OL devrait mettre la pression à son attaquant afin de connaître sa réponse au sujet de sa prolongation ou non dans le Rhône. Et si le Néerlandais répond par la négative, alors il est clair que l’Olympique Lyonnais acceptera une telle offre. Reste à voir si de son côté, Memphis Depay est chaud à l’idée de poursuivre sa carrière en Italie, ou s’il privilégie d’autres championnats comme la Premier League, la Liga ou la Bundesliga…