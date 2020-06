OL : Depay successeur d’Ibrahimovic au mercato ?

Dans : OL.

En fin de contrat avec Lyon en juin 2021, Memphis Depay est dans le flou le plus total dans l’optique du mercato estival.

Dans une interview accordée à RTL, Rudi Garcia a indiqué qu’il avait bon espoir de conserver son capitaine au sein de son effectif la saison prochaine. « Depay ? On me dit qu'il apparaît moins dans les possibles partants, et tant mieux. J'espère que Memphis sera avec nous. C'est vraiment un des "tops player" de notre effectif » expliquait le coach de l’Olympique Lyonnais, pour qui il est prioritaire de conserver Memphis Depay. Reste qu’en cas d’absence de coupe d’Europe dans la capitale des Gaules la saison prochaine, il sera extrêmement délicat de convaincre le Néerlandais de poursuivre l’aventure en France.

Une situation scrutée de près en Italie, où les cadors salivent par avance à l’idée de récupérer Memphis Depay à moindre coût en raison de sa situation contractuelle. Selon les informations obtenues par Tuttosport, le Milan AC fait notamment partie des clubs intéressés par l’idée de recruter Memphis Depay dès le mercato estival de 2020 afin de combler le probable départ de Zlatan Ibrahimovic. Bien évidemment, le club lombard ne met pas tous ses œufs dans le même panier. En parallèle, les pistes Luka Jovic (Real Madrid) et Arkadiusz Milik (Naples) sont également creusées. La certitude, c’est que le Milan AC se tournera vers un joueur offensif relativement jeune afin de redynamiser son attaque la saison prochaine. Le profil de Memphis Depay semble parfait. Reste à voir quel sera le prix réclamé par l’Olympique Lyonnais, dans le cas où le club rhodanien ne parviendrait pas à prolonger le contrat de sa star.