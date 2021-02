OL : 30 ME l'option pour Dembélé, pas mal pour un 3e choix

Dans : OL.

Très rapidement durant ce mercato hivernal, l’Atlético de Madrid a bouclé le prêt avec option d’achat de Moussa Dembélé.

Juninho avait anticipé ce départ puisque dans la foulée, l’OL s’est offert Islam Slimani, lequel s’est engagé pour un an et demi en faveur du club rhodanien. Actuellement positif au Covid-19, Moussa Dembélé s’adapte doucement mais surement à son nouveau club de l’Atlético de Madrid. Pour l’heure, il est bien trop tôt pour savoir si les Colchoneros lèveront l’option d’achat estimée à plus de 30 ME. Ce qui est en revanche certain, c’est que l’attaquant formé au Paris Saint-Germain n’était pas le premier choix de Diego Simeone. A en croire les informations du site Fichajes.net, deux attaquants figuraient devant Dembélé dans la short-list de l’entraîneur argentin.

La priorité « d’El Cholo » n’était autre qu’un certain Arkadiusz Milik, qui s’est engagé quelques jours plus tard en faveur de l’Olympique de Marseille. Il est toutefois difficile de savoir pourquoi le Polonais a échappé à l’Atlético de Madrid, dans la mesure où le club phocéen a obtenu le renfort de l’ex-attaquant de Naples pour une somme relativement convenable (prêt avec une option d’achat estimée à 8 ME). De plus, le média espagnol dévoile que la seconde piste de l’Atlético de Madrid était André Silva, mais l’Eintracht Francfort s’est montré trop gourmand pour libérer l’attaquant portugais, sous contrat avec le club de Bundesliga jusqu’en juin 2023. C’est donc Moussa Dembélé qui a raflé la mise avec une prestigieuse signature du côté de l’Atlético de Madrid. Reste maintenant à voir si le joueur prêté par l’Olympique Lyonnais parviendra à convaincre Diego Simeone de le recruter définitivement. Un choix qui influencera grandement le mercato des Gones l’été prochain…