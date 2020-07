OL : 3 ME bientôt dans les caisses, bien joué Aulas

Dans : OL.

Cet été, l’Olympique Lyonnais ne devrait pas réaliser de grandes folies au mercato en raison de la crise financière.

De plus, le club rhodanien n’aura pas grand intérêt à étoffer son effectif en cas de non-participation à la coupe d’Europe la saison prochaine. Pour l’heure, la priorité est de recruter un défenseur central, puis de combler numériquement les départs programmés d’Houssem Aouar ou encore de Moussa Dembélé. Mais pour cela, il faudra des moyens financiers et dans cette optique, un chèque venu de nulle part pourrait bien atterrir sur le bureau de Jean-Michel Aulas, à en croire les informations obtenues par Fichajes.

Le média dévoile qu’Elisha Owusu, ancien milieu de terrain de l’OL transféré à La Gantoise, figure sur les tablettes du FC Séville. Et le club andalou serait prêt à monter très haut pour s’attacher les services du milieu de terrain de La Gantoise puisqu’une offre à 15 ME est dans les tuyaux. Si un transfert à de telles hauteurs venait à se confirmer, alors l’Olympique Lyonnais récupérerait une très belle somme d’argent dans la transaction. Et pour cause, au moment du transfert du Français à La Gantoise en 2019, le club rhodanien a négocié un intéressement à la revente de 20 %. Autrement dit, c’est près de 3 ME qui pourraient rentrer dans les caisses de l’Olympique Lyonnais grâce à ce deal, une somme non négligeable après cette terrible crise financière et sanitaire. Nul doute que Jean-Michel Aulas et Juninho observeront donc l’évolution du dossier Elisha Owusu (27 matchs cette saison à La Gantoise) de très près cet été…