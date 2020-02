OL : Chelsea rêvait de Dembélé mais ça, c’était avant

Dans : OL.

A la recherche d’un attaquant durant le mercato hivernal, Chelsea n’a pas trouvé son bonheur malgré un intérêt très prononcé pour Moussa Dembélé.

Pendant le mois de janvier, les Blues ont tenté de convaincre l’Olympique Lyonnais de lâcher leur meilleur buteur mais du côté de Jean-Michel Aulas, on ne l’entendait pas de cette oreille. Inflexible, le président de l’OL a refusé les propositions anglaises pour Moussa Dembélé, et avait ensuite salué l’attitude irréprochable de son joueur, lequel n’avait pas été au clash afin de quitter Lyon en janvier. La donne sera toutefois différente lors du prochain mercato estival puisque cette fois, Moussa Dembélé ne sera pas retenu de force par l’Olympique Lyonnais en cas de grosse proposition anglaise. Les intérêts de Manchester United et de Chelsea sont régulièrement évoqués dans l’optique de l’été prochain.

Mais à en croire les informations obtenues par 90 Min, Chelsea n’est plus aussi chaud que par le passé dans le dossier Moussa Dembélé. Le média indique que les Blues suivent toujours les performances de l’attaquant de l’Olympique Lyonnais mais doucement, c’est Odsonne Edouard qui devient la priorité de Frank Lampard à ce poste d’avant-centre. Brillant avec le Celtic Glasgow cette saison, l’ancien attaquant du Paris SG et de Toulouse a un profil parfait aux yeux du manager de Chelsea, qui apprécie sa vivacité, ses qualités techniques dans les petits espaces et son instinct de buteur. Reste à voir quelle sera la somme exigée par le Celtic Glasgow pour Odsonne Edouard, un joueur qui figure également dans les radars de Manchester United selon la presse anglaise. Il ne faudrait quand même pas que durant le mercato estival, l’Olympique Lyonnais se mette à regretter d’avoir refusé des offres à plus de 50 ME pour Moussa Dembélé au mois de janvier…