OL ‍: 25 millions, l'Atlético dit banco et débarque à Lyon

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Objet de toutes les convoitises depuis plusieurs semaines, Rayan Cherki est à présent ciblé par l’Atlético de Madrid, qui pourrait accepter de payer les 25 millions d’euros réclamés par l’OL pour s’en séparer cet été.

Une fois de plus courtisé par le Borussia Dortmund lors du mercato d’hiver, Rayan Cherki était tout proche de quitter l’Olympique Lyonnais. Aucun accord n’a finalement été trouvé entre les Gones et le club allemand, qui avait pourtant proposé 22 millions d’euros pour le transfert de l’international espoirs français. Ce dernier a finalement fait le choix de rester à l’OL, ce qui lui a valu une juteuse prime. Mais qu’en sera-t-il l’été prochain ? Rayan Cherki sera à un an de la fin de son contrat et un départ pourrait être la solution privilégiée par John Textor afin de récupérer une belle somme d’argent.

Cela tombe bien, les courtisans ne manqueront pas, une fois n’est pas coutume. En Espagne, on affirme que l’Atlético de Madrid s’est ajouté à la longue liste des prétendants de Rayan Cherki. A en croire le média Todo Fichajes, les Colchoneros ont identifié le milieu offensif de l’OL comme un potentiel successeur d’Antoine Griezmann alors qu’Angel Correa et Rodrigo de Paul sont également vers la sortie. Une vague de potentiels départs que l’Atlético veut en partie compenser avec la signature de Rayan Cherki, que Lyon estime à 25 millions d’euros pour cet été selon le média espagnol.

L'Atlético offre 25 ME à l'OL pour Cherki

Nos confrères ajoutent que cette vente serait vue d'un bon oeil par l’OL et par son directeur général Laurent Prud’homme dans l’optique du passage devant la DNCG l’été prochain et que cette fois pourrait donc être la bonne pour le départ de Rayan Cherki. La question est maintenant de savoir si le gaucher de 21 ans privilégiera l’offre de l’Atlético, alors que la Bundesliga lui fait les yeux doux depuis plus d’un an. Ce sera en premier lieu au joueur de trancher et de voir s’il pense être prêt pour le style de jeu très exigeant de Diego Simeone qui à première vue ne colle pas forcément avec ses qualités principales.