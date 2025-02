OL ‍: Cherki vendu à prix d'or, les offres arrivent déjà

Dans : OL.

Par Quentin Mallet

A la recherche de liquidités, l’Olympique Lyonnais pourrait profiter de la bonne forme de Rayan Cherki pour tirer de sa future vente un joli chèque. La Premier League est prête à mettre la main à la poche pour se l’offrir.

La situation autour de Rayan Cherki est particulière. L’été dernier, il est passé de paria, indésirable numéro 1 de l’effectif, à joueur prolongé et pièce maitresse de la formation de Pierre Sage. Après un mercato estival rocambolesque, le prodige lyonnais a en effet réussi à se faire réintégrer dans le groupe avant d’obtenir une prolongation, laquelle permettra à l’Olympique Lyonnais de récupérer une belle somme en cas de vente. Auteur de prestations plus qu’intéressantes depuis le début de la saison, Rayan Cherki attise logiquement les convoitises. À ce jeu-là, la Premier League compte bien en profiter, elle qui dispose de moyens très importants. Encore plus quand il s’agit de venir piocher en France.

Rayan Cherki fait rêver l’Angleterre

🚨 #Lyon 🇫🇷

Premier league clubs are ready to make a bid of 25/30 million euros for Olympique Lyon's French player Rayan Cherki. pic.twitter.com/MiUknIjoRR — Ekrem KONUR (@Ekremkonur) February 12, 2025

Rayan Cherki génère énormément d’intérêt en Europe. Le fait qu’il ait déjà une expérience de près de 170 matchs en professionnel à seulement 21 ans, couplé à ses statistiques flatteuses de cette saison (27 matchs, 6 buts, 11 passes décisives), lui permet d’attirer de grands noms. Selon Ekrem Konur, plusieurs clubs de Premier League sont prêts à transmettre à l’OL des offres comprises entre 25 et 30 millions d’euros pour s’adjuger ses services. Toutefois, le journaliste turc spécialisé dans l’actualité mercato ne donne aucun nom.

Face à de telles offres, il est difficile de croire que Rayan Cherki sera un joueur de l’Olympique Lyonnais la saison prochaine. Dans le besoin de vendre, John Textor acceptera probablement sans broncher de laisser partir son prodige si une offre suffisamment intéressante parvient sur sa table. Ce qui a de grandes chances d’arriver, d’ailleurs.