OL : 20ME dépensés pour le nouveau Juninho ?

Avant l'interruption de la saison, Bruno Guimaraes a déjà montré de très belles choses à l'Olympique Lyonnais. Pour son compatriote et ancien joueur de l'OL, Marcelo, le nouveau Juninho est probablement arrivé.

Ils n’étaient guère nombreux en France à connaître Bruno Guimaraes avant que ce dernier soit cité du côté du club de Jean-Michel Aulas. Mais le milieu brésilien arrivé au dernier mercato d’hiver n’a pas mis longtemps à se mettre les supporters lyonnais dans la poche, le joueur déniché par Juninho au Club Athletico Paranaense étant efficace dès ses premiers matchs sous le maillot de l’OL. Si le directeur sportif brésilien est pour beaucoup dans la venue de Bruno Guimaraes, il a aussi consulté Marcelo, l’ancien défenseur de l’Olympique Lyonnais qui avait contribué à faire venir Juninho, mais aussi Cris et d’autres joueurs brésiliens.

Présent pendant quelques jours à Lyon, avant de repartir vendredi dernier au Brésil, Marcelo a dit, dans Le Progrès, tout le bien qu’il pensait de Bruno Guimaraes. « Guimaraes est un joueur très complet, habile, et sérieux. Il me fait penser à Juninho quand il est arrivé à Lyon. Une très bonne éducation, une conscience professionnelle. Je ne suis vraiment pas étonné de la décision de Juninho de l’avoir engagé », explique celui qui a toujours un œil sur l’Olympique Lyonnais et connaît l'amour des fans de l'OL pour les joueurs brésiliens. Au milieu de terrain de confirmer que ce talent mérite bien les louanges et les 20ME dépensés par Jean-Michel Aulas.