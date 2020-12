OL : 2020 c’était génial, Rudi Garcia a adoré

Dans : OL.

Traumatisante pour bon nombre de Français et de citoyens à travers le monde, l’année 2020 aura toutefois été positive sur un plan purement sportif pour l'Olympique Lyonnais.

Durant cette année civile, le club présidé par Jean-Michel Aulas a atteint la finale de la Coupe de la Ligue, les demi-finales de la Ligue des Champions et la première place de la Ligue 1 à l’issue des matchs allers. De sacrées performance à mettre au crédit des joueurs, de la direction et bien sûr de Rudi Garcia. En conférence de presse après le succès logique face à Nantes (3-0) mercredi soir, le technicien français a dressé le bilan d’une année qu’il considère comme extrêmement positive d’un point de vue sportif. Les supporters rhodaniens, plutôt hostiles à Rudi Garcia lors de la venue de ce dernier, partageront sans doute cet enthousiasme.

« Cette victoire à Nantes récompense une année 2020 assez exceptionnelle même tronquée par l'arrêt du championnat au printemps. La bulle dans laquelle on a été en Final-8, les résultats en Ligue des champions, le fait d'être passé près de battre le PSG en finale de Coupe de la Ligue, ça a donné confiance à l'équipe, a lancé Garcia. Mais le contre-coup a été logique, parce que quand on joue Manchester City ou le Bayern Munich, c'est compliqué de revenir aux affaires ordinaires en championnat. On avait bien démarré contre Dijon, mais il y a eu aussi cette pollution où on devait perdre la moitié des joueurs importants. Au final, ils sont restés et ça aide beaucoup l'équipe » a analysé Rudi Garcia avant de conclure. « Ce qu'il faut maintenant c'est revenir sain après les vacances. Avec cette pandémie, les joueurs ont intérêt à faire attention. Nous jouerons contre Lens dans la peau du leader ». Les joueurs sont prévenus, interdit de commettre des excès pendant les fêtes car l’OL a désormais un statut à défendre.