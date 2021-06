OL : 15 ME pour Marin, l'offre surprise de Lyon

Dans : OL.

L’Olympique Lyonnais a pris tout le monde de vitesse en faisant une offre de 15 ME pour Razvan Marin, international roumain de Cagliari.

C’est souvent au mois de juin que l’Olympique Lyonnais avance le plus dans son marché des transferts. Juninho est donc à pied d’oeuvre pour offrir des renforts à Peter Bosz, qui a déjà une idée précise des éléments qu’il souhaite ajouter à son équipe. L’OL s’est ainsi positionné sur Razvan Marin, milieu de terrain axial de Cagliari, dont il a été un titulaire indiscutable cette saison. Un statut qui lui a permis de se faire remarquer, et notamment par le Milan AC, qui vient de rencontrer son agent et compte le séduire avec une copieuse offre. Mais en attendant, Sky Italia annonce que Lyon a tiré le premier, en proposant 15 ME à Cagliari pour récupérer l’international roumain.

Une offre qui a été immédiatement refusée par le club de Sardaigne, qui espère bien profiter de la concurrence entre deux clubs européens pour faire grimper les enchères. Il faut dire que le milieu de terrain a réussi à relancer sa carrière en Série A. A 25 ans, il s’était fait connaitre dans le championnat belge, avec un gros passage au Standard de Liège, avant de se faire acheter pour 12,5 ME par l’Ajax Amsterdam. Mais son passage dans le championnat néerlandais, qui lui a peut-être permis de se faire repérer par Peter Bosz, n’a pas convaincu. Prêté avec option d’achat obligatoire à Cagliari, il a coûté 10 ME à la formation sarde, qui espère donc réaliser une très belle opération. L’OL est prévenu, l’addition pourrait être élevée, alors que la recherche d’un milieu de terrain axial n’est pas vraiment prioritaire à l’heure actuelle. A moins que Juninho n’ait déjà de la suite dans les idées, et prépare déjà l’après-Thiago Mendes, qui semble le Brésilien le plus à même de partir cet été.