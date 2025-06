OL ‍: 15 jours pour un miracle, et ce n’est pas avec la DNCG

Parmi les joueurs cadres qui doivent quitter l'OL, ou l'ont déjà fait, Nicolas Tagliafico n'a pas encore dit au revoir. Les dirigeants lyonnais font le forcing pour le prolonger à la dernière seconde.

Les supporters lyonnais sont dans l’incertitude en vue de la saison prochaine. Une confiance modérée laisse penser que John Textor va réussir à éviter la relégation en Ligue 2, malgré une trésorerie en berne et des signaux économiques inquiétants. Ce serait bien le minimum pour un club qui se rêvait encore à se qualifier pour la Ligue des Champions il y a quelques semaines de cela. Mais les supporters de l’OL se demandent aussi quel sera le visage de l’équipe la saison prochaine. Des joueurs cadres sont ou vont partir, à l’image de Rayan Cherki, Alexandre Lacazette et même probablement Lucas Perri. Il faudra conserver quelques tauliers, et Nicolas Tagliafico en fait partie.

Lyon left-back Nicolás Tagliafico set to become a free agent at the end of June.



Lyon are still trying to persuade Tagliafico to extend, but an exit is looking increasingly likely with current interest from England.



One to watch in the next two weeks.🇦🇷 pic.twitter.com/vgBRuOkQj9