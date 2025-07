OL ‍: 100ME assurés, Lyon a fait la moitié du chemin

Dans : OL.

Par Claude Dautel

L'Olympique Lyonnais va devoir se présenter devant la commission d'appel de la DNCG avec 100 millions d'euros injectés directement dans les caisses du club, et 100ME disponibles sous forme de garantie.

Depuis l'annonce par la DNCG de la rétrogradation de l'OL en Ligue 2, les supporters lyonnais découvrent au fil des jours les dégâts faits par John Textor en seulement un peu plus de deux ans. Désormais, l'avenir du club rhodanien va se jouer en appel ce jeudi 10 juillet. Et c'est peu dire que l'inquiétude est grande du côté de la capitale des Gaules, car face au carnage provoqué par la gestion du cow-boy la DNCG veut que cette fois, les nouveaux responsables de l'Olympique Lyonnais fassent preuve de sérieux et apportent à la fois 100ME directement dans les comptes de l'OL, mais en plus une somme similaire pour éviter un possible dérapage. Tandis que Michele Kang et Michael Gerlinger s'activent pour réunir cette somme, quitte à vendre des joueurs, L'Equipe confirme qu'Ares Management devrait se porter le garant des autres 100 millions d'euros réclamés par la DNCG.

Michele Kang doit finir le boulot pour sauver l'OL

Le fonds d'investissement américain, qui a prêté 400 millions d'euros à John Textor pour faire l'acquisition de l'Olympique Lyonnais, préfère venir jouer son rôle de partenaire plutôt que de laisser couler le club et perdre définitivement sa mise initiale, confirmant ce que disait dimanche Louis Marie Valin, membre de l'Observatoire du Sport Business. Mais si Ares va garantir les 100ME auprès de la DNCG, ce ne sera pas sans une contrepartie, et notamment sur le fait que cette enveloppe ne sera jamais entamée par les dirigeants de l'OL. « Le fonds d'investissement qui a financé l'achat du club par l'Américain à hauteur de 425 millions d'euros, il y a deux ans et demi, cautionnerait ainsi un nouveau départ, avec la ferme intention de ne pas « consommer » cette rallonge. C'est le sens de l'arrivée de Christopher Mallon à l'intérieur du club. Spécialiste des reprises en main d'entreprises en difficulté, il sera le garant, pour ARES, d'une gestion ultra-rigoureuse », précisent nos confrères de L'Equipe.

L'OL retient son souffle

Le puzzle que Michele Kang et Michael Gerlinger devront avoir complété avant le passage ce jeudi devant la DNCG se complète peu à peu, même si ce sont les fameux 100 millions d'euros injectés directement dans les comptes de l'OL, et qui vont surtout boucher le trou laissé par John Textor, qui suscitent des inquiétudes. Car même si elle est milliardaire, la femme d'affaires n'a pas l'intention de verser un tel montant comme cela. C'est justement ce point qui suscite quelques inquiétudes, sachant que l'Olympique Lyonnais n'a plus vraiment le temps de vendre pour 100 millions d'euros de joueurs au mercato.