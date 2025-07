L'OL va être sauvé, il l'annonce en direct

Dans : OL.

Par Claude Dautel

L'Olympique Lyonnais connaîtra dans les prochains jours le résultat de son appel suite à sa rétrogradation en Ligue 2. L'inquiétude est énorme du côté de l'OL, même si certains signaux laissent penser que le club ne sera pas relégué.

L'optimisme était de mise avant le premier passage de Lyon devant la DNCG, John Textor ayant réussi à faire croire qu'il avait les arguments pour convaincre le gendarme financier du football que l'Olympique Lyonnais était financièrement dans une forme resplendissante. On connaît la suite, et si l'homme d'affaires américain ne gère plus au quotidien l'OL, il est tout de même resté à la tête d'Eagle Football Group. Tandis que Michele Kang est à la manœuvre pour sauver la place du club rhodanien en Ligue 1, c'est d'Ares Management que le miracle devrait intervenir. Le fonds d'investissement, qui a prêté plus de 400 millions d'euros à John Textor pour acheter l'Olympique Lyonnais à Jean-Michel Aulas, ne laissera pas tomber l'OL annonce Louis Marie Valin, membre de l'Observatoire du Sport Business.

L'OL ne coulera pas ?

L'OL face à la DNCG : quel avenir pour les Gones ?



🗣️ "Personne n'a intérêt à ce que l'OL descende. En cas de dépôt de bilan les actionnaires perdraient leur argent", explique @LouisMarieValin, membre de l'@Obs_Sport_Biz pic.twitter.com/lowTbgYfQU — Sud Radio (@SudRadio) July 6, 2025

Invité de Sud-Radio, le spécialiste du sport business est convaincu qu'Ares va sortir du bois pour éviter la perte totale des fonds déjà prêtés à John Textor. « Personne n’a intérêt à ce que l’Olympique Lyonnais descende et dépose le bilan. Car si c’est le cas, alors personne ne reverra son argent. Ares Management, qui a prêté 400ME à Eagle Football Group pour acheter et faire fonctionner l’OL, ne reverra pas ses billes. C’est un peu une fuite en avant, et ils vont se dire qu’il vaut mieux investir de nouveau pour éviter de perdre ce que j’ai déjà investi. Je pense que Lyon va se maintenir, car il y a un intérêt pour ce fonds d’investissement à tout faire pour ne pas perdre tout ce qu’ils ont déjà mis dans l’OL. Ares Management a les 200 millions, c’est clair, mais est-ce qu’ils veulent les placer là aujourd’hui, c’est autre chose. Il y a quand même de bonnes chances que Lyon passe cet écueil jeudi prochain », a confié Louis Marie Valin, plutôt optimiste concernant l'avenir de l'Olympique Lyonnais en Ligue 1.

Pour l'instant, du côté de l'Olympique Lyonnais, c'est le silence absolu, Michele Kang et Michael Gerlinger, le directeur général de l'OL, étant lancés dans une course effrénée afin de trouver les 200 millions d'euros demandés au total par la DNCG pour revenir sur sa décision de reléguer Lyon en Ligue 2.