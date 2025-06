OL ‍: 100 millions de ventes, Textor met KO la DNCG

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Le passage tant attendu de l’OL devant la DNCG approche à grands pas et l’optimisme est de plus en plus fort dans les rangs lyonnais avant l’examen du gendarme financier ce mardi.

Depuis que John Textor est aux commandes de l’Olympique Lyonnais, les passages devant la DNCG n’ont jamais été une promenade de santé pour le club rhodanien. L’hiver dernier a été pire que tout, avec une interdiction de recrutement et une relégation à titre conservatoire en Ligue 2. Inutile de dire que l’examen de ce mardi 24 juin est aussi attendu que redouté par l’OL et ses supporters. Mais depuis quelques jours, l’optimisme est revenu à Lyon, notamment grâce à la vente des parts d’Eagle Football à Crystal Palace pour un total de 200 millions d’euros.

Textor vend ses parts pour 200ME et sauve l'OL https://t.co/fuXFQNBMrR — Foot01.com (@Foot01_com) June 23, 2025

Une bonne nouvelle auxquelles il faut ajouter les nombreuses ventes de joueurs réalisées comme le souligne Ouest France. Dans son édition du jour, le journal rapporte qu’avec les ventes de Rayan Cherki mais aussi de Maxence Caqueret, de Gift Orban et de Luiz Henrique, qui jouait à Botafogo mais dont les droits appartenaient à l’OL, c’est au total 100 millions d’euros de ventes qui ont été enregistrées depuis six mois. De quoi envisager un passage plus serein que d’habitude devant la DNCG dans les heures à venir pour l’Olympique Lyonnais, d’autant que le club rhodanien pourra expliquer à l’instance qu’un autre très gros départ est dans les tuyaux.

L'OL confiant avant de passer devant la DNCG

Il s'agit de celui de Malick Fofana, avec des intérêts concrets de grands clubs anglais tels que Liverpool, Manchester United et Chelsea. Un transfert qui pourrait rapporter encore plus que celui de Rayan Cherki puisque la somme de 50 millions d’euros, au minimum, est évoquée. A l’OL, on espère que tous ces arguments convaincront les dirigeants de la DNCG et que le club rhodanien sera débarrassé de sa relégation à titre conservatoire mais également de son interdiction de recrutement afin de pouvoir offrir à Paulo Fonseca un effectif capable de se battre pour les places européennes la saison prochaine.