OL ‍: 10 millions d'euros, l'affaire du siècle pour Lyon

Cela va encore bouger à l'OL en cette deuxième partie du mois d'août. Des départs sont aussi à prévoir, y compris pour des joueurs qui font partie des plans de Paulo Fonseca.

Acculé dans les cordes au début du mois de juillet, l’Olympique Lyonnais a promis de vendre plus que d’acheter cet été pour s’en sortir financièrement. La mission a été accomplie dans un premier, mais ces dernières semaines, le club rhodanien a trouvé des capacités pour miser des sommes importantes afin de se renforcer. Notamment au milieu de terrain où il y a un peu de bouchons. Nemanja Matic devrait partir, tant le joueur serbe est dans une situation intenable avec un très gros contrat inversement proportionnel à son futur temps de jeu. Mais il y a un joueur, discret, mais qui a su apporter sa pierre à l’édifice la saison dernière, qui va aussi faire les frais du mercato estival.

10 ME et l'OL dit oui

Il s’agit d’Ainsley Maitland-Niles. L’ancien joueur d’Arsenal, capable de jouer au poste d’arrière droit, d’homme de couloir ou de milieu plus axial, est courtisé depuis le début de l’été. Il n’a pour le moment pas sourciller malgré les appels du pied en provenance de Premier League, avec notamment Everton qui le veut, ou de clubs turcs. Mais avec les arrivées à l’OL ces derniers jours, But FC affirme que Michele Kang n’est pas loin de lui donner le feu vert pour quitter le Rhône à condition de recevoir une offre de transfert digne de ce nom. Cela veut dire un versement de 10 millions d’euros, ce qui permettrait à Lyon de faire une jolie opération.

Une bonne affaire pour un joueur qui a rejoint le Groupama Stadium pour zéro euro il y a deux ans, et qui a toujours su se montrer utile, sans être non plus un maillon fort de la formation de Paulo Fonseca. Si cela permet à l’OL de libérer encore un peu de masse salariale et d’aller chercher un joueur dans un secteur demandeur, nul doute que l’entraineur portugais n’aura rien contre une telle opération. Même si Lyon perdrait un joueur d’expérience, capable de jouer à plusieurs postes.