OL : 0-5 contre l'ASSE et Moscou, Genesio n'oubliera jamais

Bruno Genesio sera sur le banc de l'Olympique Lyonnais pour la dernière fois à l'occasion du déplacement que l'OL effectue vendredi soir à Nîmes. L'heure est donc au bilan pour l'entraîneur rhodanien, qui va bientôt ranger son casier et partir vers un nouveau challenge. Avant de quitter le club de Jean-Michel Aulas, Bruno Genesio a fait un rapide retour sur son passage comme coach de l'Olympique Lyonnais à l'occasion d'une émission sur OL-TV. Et il n'a pas hésité longtemps avant de dévoiler ses plus grands souvenirs, qui ne sont pas tous positifs.

« Mes plus grands souvenirs ? Le 5-0 à Saint-Etienne et l’appel téléphonique de mon Président après l’élimination de Moscou sont deux moments forts bien différents. On a ensuite pu enchaîner neuf victoires de suite. L’élimination en demi de l'Europa League contre l’Ajax et le manque de relation avec les supporters sont mes plus grands regrets. Je ne demandais pas de passe-droits. Je demandais juste de juger mon bilan avec le mauvais et le moins mauvais », a confié Bruno Genesio, qui a toujours du mal à digérer le comportement de certains supporters à son encontre et cela dès sa nomination aux commandes de l'Olympique Lyonnais.