L’OL et Al-Hilal ont officialisé le transfert de Mathieu Patouillet, qui quitte donc son club formateur pour la somme très précise de 342.000 euros, ainsi qu’un intéressement à la revente de 20 % en cas de plus-value. « Sous contrat avec l’Olympique Lyonnais jusqu’en juin 2026, l’international U20 français exprimait le souhait de bénéficier de davantage de temps de jeu afin de poursuivre sa progression. L’Olympique Lyonnais souhaite beaucoup de réussite à Matthieu pour la suite de sa carrière en Arabie Saoudite », a livré l’OL dans un communiqué de presse.
-
Fil InfoRSS
- 20h40 OL - L'OL a une infirmerie qui vaut de l'or
- 20h40 OL - L’OL continue de dégraisser, Diawara s’en va
- 18h14 OL - Officiel : L’OL vend Mathieu Patouillet en Arabie saoudite
- 16h00 OL - Jason Denayer à Lyon, l’idée choc
- 12h40 OL - Malick Fofana bradé en 2026, l'énorme tuile
- 09h00 OL - Chelsea annonce une très bonne nouvelle à l’OL
- Hier OL - « De voir un petit comme ça tout péter direct », cette pépite de l’OL le fait rêver
- Hier OL - OM : Michele Kang explique ce geste controversé
- Hier OL - « Dribbler et marquer », ce joueur de l’OL prévient la Ligue 1
- Hier OL - 14ME pour cet attaquant, Lyon n'a jamais osé
- Hier OL - Niakhaté blessé au genou, Lyon craint le pire
- Hier OL - John Textor bientôt viré au Brésil aussi ?
- 06/09 OL - Mahamadou Diawara quitte Lyon
- 06/09 OL - Le drapeau de l'Algérie interdit à Lyon ?
- 06/09 OL - L'OL exigeait 50ME, deux clubs écartent Malick Fofana
- 06/09 OL - Un joueur menace John Textor
- 06/09 OL - L'OL numéro 2 mondial au mercato
- 06/09 OL - Lees-Melou ne regrette pas l'échec des négociations
- 06/09 OL - L'OL revient de l'enfer, Textor a trop vite été oublié
- 06/09 OL - « Recruter Ghezzal, c’est quoi le but ? » : Il est sidéré par l'OL
- 06/09 OL - L'OL ne cède pas à la folie stéphanoise
- 06/09 OL - Aboubakar à Lyon, l'idée de génie
- 05/09 OL - Malick Fofana, la star du nouveau Tottenham
- 05/09 OL - Rachid Ghezzal revient au club (officiel)
- 05/09 OL - Surprise à l’OL, Ghezzal fait son retour
-
Derniers commentaires
- EdF : Le PSG met la pression, Deschamps préfère en rireEspèce de brêle ... Parle pas de professionnal...
- OL : Malick Fofana bradé en 2026, l'énorme tuileQue de speculations 🤦🏻♂️. Que cet article...
- Le PSG aidé par un club de Ligue 1, Riolo accuseRiolo fait défnitivement parti de l'armée...
- OM ou D2 anglaise, il hésiteIl y a beaucoup plus d argent a prendre en...
- « De voir un petit comme ça tout péter direct », cette pépite de l’OL le fait rêverC'est peut-être parcequ'il possède un bon...
- « Je comprends le PSG » : Deschamps répond aux critiquesTout les entraîneur ne fait pas sortir leur...
- Le PSG secoue la FFF, un courrier avait tout prévuDonc d'après toi, les coupables ne sont pas...
-
Articles Populaires
- « Je suis un héros pour beaucoup », Pierre Ménès répond à la polémique - Foot 01
- OL : Jason Denayer à Lyon, l’idée choc
- EdF : Le PSG met la pression, Deschamps préfère en rire
- OL - OM : les compos de l’Olympico (20h45 sur Ligue 1+)
- Officiel : L’OL vend Mathieu Patouillet en Arabie saoudite
- OL : Malick Fofana bradé en 2026, l'énorme tuile
- PSG : Cette compétition « stupide » que le Qatar n'ose pas attaquer