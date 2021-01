Officiel : L'OL prolonge Sinaly Diomande, l'avenir est là

Dans : OL.

Arrivé en provenance du Mali en 2019, Sinaly Diomande a réussi à faire son trou dans l’équipe première de l’Olympique Lyonnais. Auteur de 16 matchs en Ligue 1 cette saison, avec 510 minutes de temps de jeu, le défenseur central a montré de belles qualités sous les ordres de Rudi Garcia. Par conséquent, Lyon a décidé de prolonger son international ivoirien jusqu’en 2025. « L’Olympique Lyonnais est heureux d’annoncer la prolongation de contrat du défenseur Sinaly Diomande, de deux saisons supplémentaires, soit jusqu’au 30 juin 2025. La prolongation de contrat de Sinaly Diomande intervient après celles de Rayan Cherki et de Melvin Bard ainsi que des premiers contrats professionnels de Yaya Soumaré, Florent Da Silva et Malo Gusto, confirmant ainsi la volonté de l’OL de préparer l’avenir en s’appuyant, notamment, sur des joueurs issus de son Academy », explique l’OL dans un communiqué.

Cette prolongation est un véritable honneur pour Diomande : « Je suis très heureux d’avoir prolongé avec l’OL. Je suis arrivé au club en 2019 et mon adaptation s’est très bien passée. Le coach me fait confiance mais je dois encore beaucoup progressé. J’espère un jour pouvoir gagner des trophées et disputer la Ligue des Champions mais pour cela, je dois encore continuer à travailler ». Une information qui donne également le sourire à Juninho. « Malgré son jeune âge, Sinaly est déjà un élément important de l’effectif. Pour moi il a une belle marge de progression, mais il travaille énormément et réalise déjà de bonnes performances. C’est un joueur équilibré, avec une bonne vitesse, agressif et techniquement plutôt à l’aise. Sinaly est très complet et a de belles années devant lui », conclut le directeur sportif de l’OL, qui sait que Diomande peut représenter l’avenir défensif des Gones, au moment où l’avenir de Marcelo est toujours incertain...