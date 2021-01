OL : Marcelo veut prolonger à Lyon, il a prévenu Juninho

Dans : OL.

Tout comme Thiago Mendes, Marcelo avait eu d'énormes soucis avec les supporters de l'Olympique Lyonnais. Mais le défenseur ouvre la porte à une prolongation de contrat.

Présent ce vendredi en conférence de presse, avant le très attendu déplacement de l'OL, leader de Ligue 1 à Rennes, candidat au podium, Marcelo a évoqué son avenir à Lyon. Car le défenseur brésilien arrivé du Besiktas en 2017 moyennant 7ME est entré dans les derniers mois de son contrat avec le club rhodanien. Et si le joueur formé au Santos FC a connu des problèmes avec les supporters de Lyon il y a un peu plus d'un an, au point que son départ semblait inévitable au dernier mercato, le temps a fait son oeuvre et grâce à des performances solides, tout s'est calmé.

Marcelo négocie avec Juninho pour rester à Lyon

Pour Marcelo, l'idée même de prolonger son contrat avec l'Olympique Lyonnais est désormais une évidence, le défenseur de 33 ans ayant retrouvé ses marques après quelques errements. Et c'est dans ce sens qu'il a confié avoir entamé des négociations avec les dirigeants de l'OL. « Je suis en fin de contrat à la fin de la saison et on a commencé à discuter avec Juninho, Vincent Ponsot et le président Jean-Michel Aulas. Je suis bien ici à Lyon. J'espère qu'on trouvera une bonne solution », a expliqué Marcelo, qui n'envisage donc pas de partir l'été prochain. Il faut toutefois savoir ce qu'en pensent les responsables lyonnais, surtout si Lyon se qualifie pour la prochaine Ligue des champions.