Officiel ‍: L’OL donne Diomandé à Auxerre

Par Guillaume Conte

L’OL et l’AJ Auxerre ont officialisé le transfert de Sinaly Diomandé. Défenseur central lyonnais avec encore un an de contrat, l’international ivoirien de 23 ans aura passé cinq ans à Lyon avec 85 matchs à son actif. Malgré sa jeunesse et son contrat toujours en cours, Diomandé a rejoint l’AJA sans indemnité de transfert, mais avec un simple intéressement à la revente sur un futur transfert, de l’ordre de 50 %.