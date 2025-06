Officiel ‍: L’OL avoue ne rien comprendre

Dans : OL.

Par Guillaume Conte

La DNCG a décidé de reléguer l'OL en Ligue 2, et John Textor tombe des nues car il pensait avoir rempli facilement les objectifs financiers demandés.

L’Olympique Lyonnais a pris la parole ce mardi soir, dans la foulée de l’annonce par la DNCG de la relégation du club lyonnais en Ligue 2 pour raisons financières. Dans un communiqué rédigé hâtivement et qui démontre l’ampleur de la stupeur côté lyonnais, le club rhodanien a expliqué qu’il ne comprenait absolument pas comment la DNCG avait pu déboucher sur une telle décision malgré les informations rassurantes à ses yeux sur l’état financier du club.

L'Olympique Lyonnais prend acte de la décision incompréhensible rendue par la DNCG ce soir et confirme qu'il fera immédiatement appel



🗞 Le communiqué 👇 — Olympique Lyonnais (@OL) June 24, 2025

« L'Olympique Lyonnais prend acte de la décision incompréhensible rendue par la DNCG ce soir et confirme qu'il fera immédiatement appel. Au cours des derniers mois, nous avons travaillé en étroite collaboration avec la DNCG, satisfaisant toutes ses demandes avec des investissements en fonds propres supérieurs aux montants demandés. Grâce aux apports en fonds propres de nos actionnaires et à la vente de Crystal Palace, notre trésorerie s'est considérablement améliorée et nous disposons de ressources plus que suffisantes pour la saison 2025/26 (…) Nous ferons appel pour démontrer notre capacité à apporter les ressources nécessaires en termes de trésorerie pour garantir le maintien de l'OL en L1 », a fait savoir l’OL, qui semble un peu démuni face à cette décision qui met le club au bord de la catastrophe sportive et économique.