Dans : OL.

Par Guillaume Conte

La nouvelle recrue de l’OL a signé, et l’Olympique Lyonnais a profité du jeu de mots entre sa nationalité et le salut à l’américaine pour présenter Adam Karabec. Le milieu de terrain tchèque est prêté pour une saison à Lyon par le Sparta Prague, avec une option d’achat de 3,5 millions d’euros. Une nouvelle recrue en provenance de République tchèque pour l’OL, qui s’oriente décidément vers les pays de l’Est pour se renforcer sans se ruiner cet été.