Officiel ‍: Gros mouvement chez Eagle, l'OL récupère 40 ME

Par Guillaume Conte

L'OL vient de recevoir une manne financière nouvelle avec la vente officialisée des parts de John Textor dans Crystal Palace. Le fonds d'investissement Ares Management a décidé d'agir vite.

Les supporters lyonnais vont avoir mal au crâne cet été à suivre les pérégrination de leur club, qui fait plus parler par son activité extra-sportive que par son mercato ou ses ambitions sportives. Il faut dire que la DNCG a frappé fort en montant que le discours de John Textor ne passait pas, et en reléguant l’OL en Ligue 2 en première instance. L’Américain a tout de suite cédé sa place devant son incapacité à comprendre et faire comprendre sa stratégie au gendarme financier du football français. Mais forcément, son implication dans Eagle Football est toujours primordiale dans la gestion de l’OL, qui est sous l’égide de la holding de l’Américain. Toutefois, un nouveau changement majeur a eu lieu tard lundi soir dans l’organisation de John Textor.

Textor promet, Ares agit

Make sure you are with us next season ✊



25/26 Season Ticket renewals close tomorrow ⚠️⤵️#CPFC — Crystal Palace F.C. (@CPFC) June 30, 2025

Ce dernier a cédé officiellement tous ses pouvoirs à Crystal Palace, un club auquel il n’est plus lié que ce soit administrativement, juridiquement ou financièrement. Woody Johnson a racheté les parts de « JT » pour un montant d’environ 210 millions d’euros. Une somme copieuse qui ne restera pas longtemps sur les comptes d’Eagle Football. Grand financier de la holding, Ares Management va directement récupérer la majorité de cet argent comme revente d’actif lui permettant de récupérer une partie des 400 millions d’euros prêtés à Eagle pour l’achat de l’OL notamment en 2022.

Mais le fonds d’investissement américain ne compte pas laisser ses autres investissements mourir, et c’est pour cela qu’une partie de cette somme, 40 ME, va aller dès cette semaine dans les caisses du club lyonnais pour créer des fonds propres et de la trésorerie, ce qui ne sera pas de trop pour aider à maintenir le club en Ligue 1. C’est ce que John Textor avait prévu, mais c’est ce que Ares Management va réellement faire, ce qui laisse entrevoir la différence entre les promesses de l’homme d’affaire, et les agissements du fonds d’investissement. En espérant pour les Lyonnais que cela soit un coup de pouce supplémentaire vers un appel fructueux face à la DNCG dans quelques jours.