Officiel : Emerson signe à l’OL

Dans : OL.

Par Guillaume Conte

L’Olympique Lyonnais a annoncé la signature d’Emerson Palmieri. Le défenseur latéral gauche arrive en provenance de Chelsea pour un prêt d’une saison. L’international italien, et donc récent champion d’Europe, arrive dans le cadre d’un prêt payant à hauteur de 0,5 ME, assorti de 0,5 ME également de bonus éventuels. A cela s’ajoute une clause d’achat prioritaire jusqu’à la fin du mercato estival 2022.

« Emerson Palmieri sera le troisième joueur, défenseur et international italien de l’histoire du club après Fabio Grosso entre 2007 et 2009 et Mattia De Sciglio la saison dernière », a notamment fait savoir l’OL.