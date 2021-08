Officiel : Accord trouvé, Shaqiri arrive à Lyon

Dans : OL.

Par Alexis Rose

Pisté par l’Olympique Lyonnais depuis plusieurs semaines maintenant, Xherdan Shaqiri va bel et bien débarquer chez les Gones en cette fin de mercato estival. Puisque le club rhodanien vient d’officialiser un accord de principe avec Liverpool pour le transfert de l'international suisse. Un deal, compris entre 8 et 12 millions d’euros selon les sources, confirmé ce dimanche soir par l’OL.

« L'Olympique Lyonnais est heureux d'avoir enfin trouvé un accord de principe avec Liverpool dans le cadre du recrutement du milieu de terrain international Suisse, Xherdan Shaqiri, qui s'était distingué face à la France lors du 1/8eme de finale de l'Euro.

Particulièrement motivé par le projet de l'Olympique Lyonnais, Xherdan Shaqiri arrivera à Lyon dès cette nuit où il sera accueilli par Juninho. La finalisation du transfert demeure conditionnée au résultat de la visite médicale que le joueur passera ce lundi matin et à la finalisation des dernières formalités administratives.

Xherdan Shaqiri viendrait compléter un milieu de terrain déjà expérimenté par la présence de joueurs internationaux A et Espoirs. Son arrivée, après celle du double champion d'Europe en titre Emerson, confirme que l'Olympique Lyonnais se donne les moyens, malgré un début de championnat difficile, de réaliser une grande saison en Ligue 1 et en Europa League qui demeure également un objectif de la saison.

Après d'intenses négociations avec Liverpool, l'OL remercie le directeur General, Billy Hogan, et le directeur sportif, Mickael Edwards, de leurs disponibilités et de leur écoute aux demandes conjointes de Xherdan Shaqiri et de l'Olympique Lyonnais », a détaillé l’OL dans un communiqué.