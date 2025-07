Officiel ‍: 12,5 ME par an, l’UEFA fait payer l’OL à la sauce Textor

L'OL n'en a pas fini avec les ennuis financiers, puisque l'UEFA a dévoilé officiellement le montant de l'amende pour non respect du fair-play financier.

Dans une enquête ouverte depuis 2024, l’UEFA a fini par taper l’Olympique Lyonnais au portefeuille dans le cadre du non-respect du fair-play financier. L’instance européenne a motivé sa décision ce vendredi 4 juillet, expliquant pourquoi l’OL avait continué de creuser son déficit et de présenter des comptes négatifs ces dernières saisons, alors qu’il lui était demandé de réduire ou de stopper complètement les pertes financières. Mais cela n’a pas été respecté lors des dernières échéances par John Textor, qui confirmait encore courant juin qu’il avait vu les dirigeants de l’UEFA et qu’ils étaient ouverts au dialogue et comprenaient le système mis en place par Eagle Football.

🚨 Breaking: Chelsea, Aston Villa, Barcelona and Lyon are among clubs fined by UEFA's CFCB First Chamber.



All four did "not comply with the football earnings rule which was assessed for the first time in the 2024/25 season". The analysis covered the financial years ending in… pic.twitter.com/HCK8exZyr1