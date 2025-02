Nuamah sur le départ, l'OL reçoit une nouvelle offre

Dans : OL.

Par Claude Dautel

L'Olympique Lyonnais sait que plusieurs de ses joueurs sont suivis de près. Et c'est notamment le cas d'Ernest Nuamah, qui est visé par le même club anglais depuis des mois.

Ce dimanche, c'est le nom de Rayan Cherki qui a circulé du côté d'Everton, mais la décision du milieu offensif lyonnais de ne s'intéresser qu'aux clubs étant appelés à jouer la Ligue des champions a calmé l'euphorie. Mais cette fois, Football Insider révèle que l'autre club de Liverpool souhaite recruter Ernest Nuamah au prochain mercato estival. Ce n'est pas la première fois que le nom de l'attaquant international ghanéen de l'Olympique Lyonnais circule du côté de Goodison Park, puisque la possibilité de voir Nuamah rejoindre Everton avait déjà été envisagée au récent mercato d'hiver. Finalement, David Moyes, le manager des Toffees, avait demandé à ses dirigeants d'attendre quelques mois avant d'envisager la signature du joueur de l'OL, estimant qu'il fallait faire preuve de patience avant de se mettre en action.

Nuamah vendu en Premier League ?

Mais, selon Pete O'Rourke, journaliste anglais spécialiste du mercato pour le média spécialisé, il ne ferait désormais plus aucun doute dans l'esprit des responsables d'Everton qu'il faut impérativement faire venir Ernest Nuamah la saison prochaine. C'est dans ce sens qu'après avoir renoncé à faire venir l'attaquant lyonnais en janvier dernier, les dirigeants anglais sont revenus à la charge pour étudier les possibilités d'un transfert du joueur ghanéen l'été prochain. On ne connaît pas encore quel est le montant du chèque que l'actuel 14e de Premier League va proposer à l'Olympique Lyonnais pour convaincre John Textor de céder celui qui était arrivé à l'OL lors d'un tour de passe-passe avec Molenbeek dans le rôle d'intermédiaire. Si le club rhodanien avait dépensé 28,5 millions d'euros pour le faire signer, Transfermarkt estime que Nuamah ne vaut plus que 15 millions d'euros. Cependant, ses récentes performances peuvent laisser penser que l'attaquant de 21 ans voir sa valeur repartir à la hausse.