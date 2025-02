OL ‍: Nuamah régale, même les Lyonnais n’en reviennent pas

Dans : OL.

Par Guillaume Conte

Victorieux 4-1 de Montpellier, l'OL a déroulé grâce à Ernest Nuamah, qui n'a pas encore convaincu tout le monde, mais a tout de même marqué des points.

L’OL a réalisé un match sérieux contre Montpellier pour s’imposer 4-1 face à une équipe dont le réveil n’aura pas sonné bien longtemps. Lyon se replace au coeur des places européennes, dans un week-end où Monaco et l’OM ont aussi cartonné. Dans cette rencontre, Ernest Nuamah a enchainé avec une nouvelle titularisation, et le Ghanéen s’en sort avec une passe décisive lors d’un centre sur Corentin Tolisso et un but pour mettre son équipe en tête. L’ailier lyonnais a clairement réussi son match, mais c’est la facilité avec laquelle il a pu disposer de son adversaire sur son but qui a étonné. Pur gaucher évoluant à droite, Nuamah est rentré sur son pied gauche très tranquillement pour effectuer un tir enroulé impeccable. Mais la passivité de la défense héraultaise a même étonné les supporters lyonnais un brin chambreurs par rapport à leur propre joueur, qui ne régale pas souvent de cette façon en Ligue 1.

Nuamah chambré pour son but

« La spéciale de Nuamah, il n’a que face à Montpellier que ça peut marcher », « profondeur, crochet, but, il n’a pas été dérangé », « incroyable, la spéciale Nuamah est passée », ont lancé les supporters de l’OL, qui prennent bien évidemment ce but mais attendent de voir le Ghanéen réaliser de telles performances contre des défenses un peu plus solides. Néanmoins, depuis quelques semaines, la confiance est là pour Ernest Nuamah.