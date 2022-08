Ni l'OL ni Rennes, un grand d’Europe pour Gouiri ?

Dans : OL.

Alors que le marché des transferts se clôturera le 1er septembre prochain, l'OL cherche toujours un nouvel élément offensif. Le nom d'Amine Gouiri est évoqué pour un retour dans le Rhône.

L'OL devrait être l'une des équipes les plus actives du mercato dans les prochaines heures. Les Gones s'apprêtent notamment à perdre Lucas Paqueta et Houssem Aouar. Si l'un des deux joueurs devra être remplacé, l'OL veut également sauter sur certaines opportunités de marché. Ces dernières heures, on annonce notamment le départ imminent d'Amine Gouiri, qui évolue depuis 2020 à l'OGC Nice et qui était parti de Lyon en mauvais terme. L'international français demandait du temps de jeu et n'avait jamais réellement pu exprimer son talent. Chose qu'il a faite sur la Côte-d'Azur. Mais désormais, le Français de 22 ans veut quitter les Aiglons. Trois clubs se dégagent pour le récupérer.

Gouiri, la Juve prête à dégainer ?

Selon la presse française, le Stade Rennais est le club le plus chaud à l'idée de recruter Gouiri. Les Bretons sont même prêts à envoyer Gaëtan Laborde et 18 millions d'euros à Nice pour convaincre le club de lâcher le natif de Bourgoin. Lyon est aussi intéressé par la possibilité de signer son ancien joueur, qui est estimé à 30 millions d'euros. Problème, Amine Gouiri ne semble pas chaud du tout à l'idée de revenir jouer pour les Gones, envers lesquels il a encore de la rancoeur. Alors que les prochaines heures s'annoncent chaudes pour le Niçois, voilà que L'Equipe nous apprend maintenant que la Juve souhaite aussi se mêler à la course pour s'offrir Gouiri. Le média annonce d'ailleurs que la Vieille Dame envisage de formuler une offre de prêt avec option d'achat à Nice. Les Turinois suivent le Français de 22 ans depuis de nombreux mois maintenant et ont d'ores et déjà sondé Alain Migliaccio, le conseiller du Niçois, pour voir si un deal est possible. Nice, Lyon, Juve, Rennes, Gouiri a l'embarras du choix pour continuer sa carrière. A lui de prendre la meilleure décision, lui qui peine à exprimer son talent depuis quelque temps déjà.