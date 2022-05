Ngadeu, un colosse à prix discount vers l’OL ?

Dans : OL.

Par Corentin Facy

A la recherche d’un défenseur central au mercato, l’OL est très intéressé par le profil du défenseur de La Gantoise, Michael Ngadeu.

Le mercato de l’Olympique Lyonnais promet d’être agité, le club présidé par Jean-Michel Aulas ayant la volonté de procéder à un grand ménage au sein de son effectif. En défense, Jérôme Boateng est invité à partir tout comme Damien Da Silva tandis que Jason Denayer est lui en fin de contrat. A en croire les informations du Progrès, les Gones ont donc l’intention de recruter deux joueurs à ce poste afin d’accompagner le nouveau taulier Castello Lukeba. Non-qualifié en Ligue des Champions la saison prochaine, l’OL devra être malin afin de recruter sans se ruiner à certains postes stratégiques. C’est ainsi que selon les informations du média belge Walfoot, les recruteurs de Lyon se tournent vers la Belgique. Et un joueur a retenu l’attention de Bruno Cheyrou en la personne de Michael Ngadeu.

L'OL très intéressé par Michael Ngadeu

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par ϻícɧaeℓ Ɲgaɖeu (@michael_ngadeu_official)

Le colosse camerounais d’1m90 n’a plus qu’un an de contrat à La Gantoise et aucun accord n’a été trouvé au sujet de sa prolongation au sein du club belge. Une aubaine pour l’Olympique Lyonnais, qui a manifesté son intérêt pour le recruter à moindre coût selon les informations de Walfoot. Utilisé à 49 reprises cette saison à La Gantoise, Michael Ngadeu est un titulaire indiscutable et un véritable patron de défense, un profil qu’il faut à l’Olympique Lyonnais pour épauler Castello Lukeba la saison prochaine. Le profil de Ngadeu a d’ores et déjà été validé par l’entraîneur Peter Bosz, ce qui laisse croire que l’OL va rapidement accélérer sur ce dossier. Reste maintenant à voir quelle sera la concurrence pour recruter le Camerounais, qui pourrait avoir des envies de disputer la Ligue des Champions la saison prochaine. A 31 ans, nul doute qu’il voudra également décrocher un beau contrat, ce que Lyon pourrait être en mesure de lui offrir dans la mesure où son indemnité de transfert sera très faible.