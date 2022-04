Ndombele, son départ de l’OL est acté !

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Prêté à l’OL par Tottenham lors du mercato hivernal, Tanguy Ndombele ne devrait pas rester à Lyon à la fin de la saison.

Six mois à l’Olympique Lyonnais et puis s’en va, Tanguy Ndombele ne devrait pas s’éterniser en Ligue 1. Prêté avec une option d’achat supérieure à 30 millions d’euros par Tottenham lors du mercato hivernal, l’international français n’a quasiment aucune chance de rester à l’OL au mois de juin. En effet, Foot Mercato dévoile que Jean-Michel Aulas ne lèvera pas l’option d’achat de Tanguy Ndombele, qui va bel et bien retourner à Tottenham cet été. Pour l’heure, l’avenir de l’ancien Amiénois n’est pas encore écrit mais il est d’ores et déjà acté que Lyon ne cassera pas sa tirelire pour le recruter définitivement, bien que son prêt soit globalement une réussite avec un rôle clé dans l’équipe de Peter Bosz et de bonnes prestations en dépit d’une certaine irrégularité.

L'OL ne lèvera pas l'option d'achat de Ndombele

Heureux depuis son retour à l’Olympique Lyonnais, Tanguy Ndombele ne souhaite pas être perturbé par les questions relatives à son avenir pour le moment. L’international français a retrouvé le plaisir de jouer à l’OL et souhaite profiter à fond de la fin de saison qui se présente à lui avec notamment un quart de finale d’Europa League à disputer ce jeudi soir face à West Ham. A en croire le média spécialisé, plusieurs clubs étrangers hors Premier League ont d’ores et déjà sollicité les agents de Tanguy Ndombele pour prendre la température dans l’optique de la saison prochaine. Mais déterminé à laisser une belle trace à l’OL, le joueur ne souhaite pas s’en mêler pour le moment. Reste maintenant à voir où Tanguy Ndombele rebondira la saison prochaine alors que son départ de l’Olympique Lyonnais semble quasiment acté, tout comme le fait qu’il ne restera pas à Tottenham, où le nouveau manager Antonio Conte ne compte pas sur lui.