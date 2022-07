Ndombele fait un aveu sur son retour à l'OL

Dans : OL.

Par Corentin Facy

L’hiver dernier, l’OL réalisait un joli coup en faisant revenir Tanguy Ndombele en prêt pour six mois en provenance de Tottenham.

Sur le papier, l’opération avait fière allure et permettait en plus à l’Olympique Lyonnais de compenser le départ de Bruno Guimaraes à Newcastle. Sur le terrain en revanche, Tanguy Ndombele a fait preuve de l’irrégularité qui le caractérise, ce qui n’a pas inciter Jean-Michel Aulas à lever l’option d’achat pour le recruter de manière définitive. Globalement, l’international français n’a pas cassé la baraque durant ses six mois de prêt à l’OL, ce qui lui laisse de gros regrets. Dans une interview accordée à Média Carré, Tanguy Ndombele a par ailleurs évoqué le moment le plus douloureux de son aventure lyonnaise en 2021-2022. Il s’agit sans surprise de l’élimination en quart de finale de l’Europa League contre West Ham. Un moment difficile de la saison de l’OL, qui misait tout sur cette coupe d’Europe afin d’accrocher une place en Ligue des Champions en 2022-2023.

Les regrets de Ndombele sur son prêt à l'OL

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par La Feinte ⚡️ (@ndombele_22)

« Au cours de mon prêt à Lyon, ce qui a été le plus difficile à digérer ça a été l'élimination contre West Ham. Mais ça fait partie de la vie d’un footballeur, il faut savoir vite se relever » a lancé Tanguy Ndombele, par ailleurs conscient de ne pas avoir réalisé la demi-saison qu’il aurait pu faire à l’OL durant son prêt en provenance de Tottenham. « C’est compliqué, c’est mitigé. Quatre mois ça va très vite. Je ne regrette pas ce prêt, même si on a eu du mal » a lancé l’international français, que Tottenham souhaite vendre cet été. Les rumeurs fusent à son sujet et son nom a brièvement circulé à Barcelone. Un intérêt que Tanguy Ndombele ignore. « C’est compliqué, c’est mitigé. Quatre mois ça va très vite. Je ne regrette pas ce prêt, même si on a eu du mal » a lancé le joueur, qui espère pouvoir se relancer dans les semaines à venir avec le très mince espoir de disputer la Coupe du monde avec la France, même si le retard accumulé semble maintenant irrattrapable.