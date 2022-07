Nascimento prêté à Lyon pour éviter qu'il signe au Real Madrid ?

Dans : OL.

Par Claude Dautel

S'il faudra attendre la fin du mois pour que l'AG d'OL Groupe valide la vente du club à John Textor, ce dernier est déjà active dans le mercato. Du moins entre ses différents clubs de football.

Jeune attaquant de Botafogo, Matheus Nascimento de Paula, plus connu sous le diminutif de Nascimento, a encore un an de contrat avec le club brésilien qui appartient à John Textor, futur propriétaire de l’Olympique Lyonnais et qui a déjà des billes dans Crystal Palace et dans Molenbeek. Sentant que les grosses cylindrées européennes, et notamment le Real Madrid, commençaient à tourner autour du joueur de 18 ans, l’homme d’affaires américain a bien l’intention de tout faire pour le conserver dans son écurie comme il l’a confié à l’agence Reuters. Pour réussir cela, John Textor veut offrir à Nascimento « l’offre d’une vie, qu’aucun jeune n’a jamais vue au Brésil. » Des promesses qui se basent sur l'implication des clubs européens de Textor.

Nascimento à Lyon pour éviter qu'il signe au Real Madrid ?

De fait, John Textor souhaite profiter de ses équipes européennes pour permettre à l’attaquant de s’y retrouver financièrement et sportivement. « Nous lui proposons un contrat qui sera extrêmement lucratif pour lui en tant que joueur, mais nous incluons également dans le contrat une place garantie dans une équipe européenne en servant des clubs dont nous sommes propriétaires », a précisé John Textor à l’agence de presse. L'idée du successeur de Jean-Michel Aulas aux commandes de l'Olympique Lyonnais est de permettre d'avoir de quoi très bien vivre et ensuite de pouvoir s'initier au football européen sous forme d'un prêt, histoire que Nascimento ne soit pas trop dépaysé et ne se perde pas dans sa carrière, comme cela a été le cas pour certains jeunes joueurs brésiliens venus trop tôt en Europe.