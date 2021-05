N'Golo Kanté Ballon d'Or, c'est la folie !

Dans : OL.

Désigné homme du match après la finale de la Ligue des champions, N'Golo Kanté fera un candidat sérieux au Ballon d'Or si la France remporte l'Euro.

Champion du Monde avec la France, vainqueur de l’Europa League avec Chelsea, champion d’Angleterre avec Leicester et Chelsea, et désormais lauréat d’une Ligue des champions, N’Golo Kanté possède probablement l’un des plus incroyables palmarès pour un footballeur ces dernières années. Et après sa démonstration incroyable face à Manchester City, qui lui a valu le titre honorifique d’homme du match, le milieu de terrain français, l’ancien caennais n’a pas tiré la couverture, conservant sa modestie habituelle. « Mon trophée ? C'est secondaire, le principal, c'est ce qu'on a fait. On s'est battus, la récompense, c'est la victoire. C'est le résultat de beaucoup d'efforts et le travail de tout un groupe », expliquait N’Golo Kanté, avant d’être interrogé sur le sujet qui commençait à affoler les réseaux sociaux, à savoir un possible Ballon d’Or en fin de saison. Là encore, le joueur tricolore de Chelsea faisait profil bas : « Le Ballon d'or ? Non, on savoure la Ligue des champions, après il y a l'Euro. »

Si le titre continental avec l’équipe de France serait forcément la cerise sur le gâteau, nombreux sont ceux qui font de Kanté le favori pour le titre suprême remis en fin d’année. « Eric Di Meco l’a dit : « N’Golo Kanté futur Ballon d’ Or? Mais pourquoi pas? Ce serait la plus belle chose pour le football. La victoire de l’humilité par la performance. » Tout est dit », constate ainsi Dominique Grimault, tandis que le tennisman Julien Benneteau est lui aussi persuadé que le milieu de terrain de Chelsea et des Bleus a une chance : « Si on gagne l’euro et que Ngolo Kanté joue comme ça pendant la compétition , une chance qu’il soit ballon d’or ??? ». Pour Giovanni Castaldi, il ne fait aucun doute que le joueur français est sur la bonne voie : « Et puis, aussi, quand même... N’Golo Kanté. Finale monstrueuse, d’une intelligence folle. Comme toujours, il a été partout et a tout bien fait. Le meilleur à son poste sur la planète, et en cas de bon parcours des Bleus à l’Euro, le futur Ballon d’Or ? » Et toute l'Europe partage cette admiration pour la constance au plus haut niveau de N'Golo Kanté, ce qui est forcément un sacré atout, puisque c'est un jury international qui désigne le Ballon d'Or. Il faudra désormais attendre l'Euro pour savoir si ce rêve peut devenir une réalité.