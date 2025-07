Tolisso prêt à refuser MU pour l'amour de l'OL

Dans : OL.

Par Guillaume Conte

L'OL le sait, l'offre de Manchester United pour Corentin Tolisso ne va pas tarder à tomber. Le milieu de terrain se voit rester à Lyon, mais finira par dire oui à une telle proposition si on lui montre la sortie.

Annoncé comme le capitale et le taulier de la saison à venir à Lyon, Corentin Tolisso voit Manchester United insister pour le faire signer dès cet été. Le club anglais est persuadé que le profil complet de l’ancien joueur du Bayern Munich est parfait pour apporter de la stabilité à son effectif, et enfin permettre aux Red Devils de retrouver au moins la première partie du tableau en Premier League. Mais qu’en pense réellement Corentin Tolisso ? Le Progrès donne la réponse ce mercredi, et dévoile que le joueur n’a jamais formulé la moindre envie de partir. Même si jouer en Premier League et rejoindre un prestigieux club pour le dernier gros contrat de sa carrière a de quoi faire saliver, Tolisso refuse de « laisser tomber l’OL » et met ainsi le club lyonnais dans une situation délicate.

Tolisso, son gros salaire est un danger pour l'OL

🚨 Préparation estivale : nous affronterons le @FCBayern à l’Allianz Arena le 2 août 🔴🔵 — Olympique Lyonnais (@OL) July 15, 2025

En effet, si transfert il doit y avoir, c’est aux dirigeants lyonnais d’ouvrir la porte. La perspective de gagner rapidement 10 millions d’euros et d’économiser l’un des plus gros salaires du club ne sont pas des critères anodins. Même le fait que l’OL se soit affaibli pour le moment au mercato ne force pas Tolisso à envisager un départ à l’heure actuelle. Mais l’été peut être long, et l’insistance de Manchester United, persuadé d’avoir trouvé un joueur précieux et pas cher, risque bien de finir par peser si l’OL venait à envisager son départ.

Pour le moment, Corentin Tolissi a suffisamment d’expérience pour continuer la préparation comme si de rien n’était avec l’OL. Mais l’offre de Manchester United va bien se concrétiser dans les prochains jours, cela ne fait guère de doute des deux côtés de la Manche, et il faudra guetter la réponse de Lyon, qui fait la chasse aux gros salaires depuis la reprise en mains du club par Michele Kang.