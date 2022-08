MU et le Barça sur Malo Gusto, l'annonce folle

Dans : OL.

Par Guillaume Conte

Considéré comme intouchable au mercato, Malo Gusto fait saliver le Barça et Manchester United. L'OL réaffirme sa position ferme, mais reste quand même à l'écoute.

L’Olympique Lyonnais craint toujours de perdre ses pépites avant leur éclosion, et c’est une pensée légitime tant certains ont réussi à exploser ailleurs que dans leur club formateur, comme Anthony Martial ou Alassane Pléa ces dernières années. Ces dernières semaines, le départ de Rayan Cherki a été évoqué, sachant que le jeune meneur de jeu n’a pas réussi à trouver d’accord avec Lyon pour prolonger son contrat, et sera donc libre en fin de saison pour rejoindre le club de son choix. Une situation pesante, mais qui ne concerne pas un titulaire. En revanche, l’information publiée ce jeudi par L’Equipe va donner des frissons aux supporters lyonnais.

En effet, le quotidien sportif annonce que Manchester United et le FC Barcelone ont pris des renseignements pour essayer de faire venir Malo Gusto. Les deux clubs ont des moyens financiers colossaux, et une terrible envie de se renforcer à ce poste où un problème a été clairement détecté. A 19 ans, le jeune défenseur a encore deux ans de contrat avec l’OL, et n’était pas du tout annoncé sur le départ. Il sort d’une saison accomplie et a enregistré le transfert de Léo Dubois en Turquie pour avoir la place nette dans le 11 de départ de Peter Bosz.

Manchester United capable d'une offre folle ?

Depuis le début de l’été, le nom de Malo Gusto est noté dans les carnets des recruteurs des grands d’Europe. Manchester City et le Paris SG ont bien compris qu’il s’agissait là d’un latéral à suivre pour les prochaines années, mais Manchester United et le FC Barcelone ont visiblement décidé de tenter leur chance concrètement. Les deux clubs ont contacté l’entourage du joueur, semant un peu la panique à l’OL. Le club rhodanien a immédiatement tenté de rectifier le tir, affirmant qu’aucun transfert n’était possible pour ce joueur justement mis dans la case des intouchables pour cet été. Même si une offre folle devait tomber ? Plus que le Barça, MU en serait capable et pourrait même faire réfléchir les dirigeants de l’OL, pour qui une offre explosant les plafonds prévus serait tout de même étudiée.