MU ‍: André Onana titulaire contre l'OL

Loin d'être irréprochable contre l'OL jeudi au match aller et écarté par Ruben Amorim pour le déplacement de Manchester United à Newcastle ce week-end, André Onana va faire son grand retour dans les cages des Red Devils ce jeudi. En effet, l'entraîneur portugais a annoncé ce mercredi en conférence de presse la titularisation du gardien camerounais contre l'OL en quart de finale retour de l'Europa League à Old Trafford. Pas forcément une mauvaise nouvelle pour le club rhodanien au vu de la méforme de l'ancien de l'Ajax Amsterdam et de l'Inter Milan ces derniers temps.

🚨 André Onana will return and start against Olympique Lyon at Old Trafford.



The decision has been made, confirms Rúben Amorim. pic.twitter.com/HLihL2OAMf