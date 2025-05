Moyen et cher, ce joueur de l’OL se fait défoncer

Dans : OL.

Par Guillaume Conte

Voilà un joueur que personne ne pleure à l'OM. Jordan Veretout n'a pas répondu aux attentes à l'OL. Celles d'un international français et d'un joueur au copieux salaire.

Il y a un an, John Textor, fort de son mercato ambitieux quelques mois plus tôt pour faire remonter de la dernière place à la Coupe d’Europe, ajoutait Jordan Veretout à l'effectif de l'OL. De quoi ajouter de l’expérience à l’effectif lyonnais, pour un joueur qui ne faisait pas l’unanimité à l’OM. Si le prix déboursé pour le faire venir était raisonnable, 4 millions d’euros, son salaire était clairement celui d’un international français, lui qui a été finaliste de la Coupe du monde en 2022 au Qatar. Au moment de faire le bilan de sa première saison sous le maillot lyonnais, c’est la déception qui prédomine. Sa fin de saison a été compliquée, et même quand Nemanja Matic n’était pas de la partie, il n’a pas toujours eu la confiance de Paulo Fonseca. Entre février et mars, il a même connu une période de six matchs où il n’a totalisé que 25 minutes de temps de jeu.

Veretout a signé, il regrette Caqueret

Après la présentation du business model de l’Olympique Lyonnais par John Textor devant la Fédération Française de Football vendredi 23 mai, la FFF a validé la licence UEFA de l’OL.



L’Olympique Lyonnais tient à remercier les membres du panel de la FFF pour leur diligence et leur… pic.twitter.com/dnRun02ESE — Olympique Lyonnais (@OL) May 28, 2025

Pour le consultant lyonnais Nicolas Puydebois, cela reste une vraie déception, surtout pour le salaire versé à Jordan Veretout, qui est dans le Top5 des joueurs les mieux rémunérés. « On avait besoin de ramener de l'argent avec Maxence Caqueret. Il valait peut-être mieux le garder, dans ce cas-là, plutôt que de faire venir Jordan Veretout. Pour moi, on paye très cher un joueur très moyen, tout simplement. Il n’a pas apporté grand-chose. Il a été trop irrégulier dans ses performances », a déclaré l’ancien gardien de l’OL dans l’émission Tant qu’il y aura des Gones, qui voit l'OL comme une équipe quelconque quand il est sur le terrain. Un constat sans appel qui pose question en vue de cet été. Le joueur n’est pas annoncé partant, mais son épouse a laissé quelques messages sur les réseaux sociaux laissant entendre qu’elle n’appréciait guère la vie à Lyon, ou le traitement de son mari à l’OL.