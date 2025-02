Mikautadze n'a plus aucune excuse, l'OL annonce la couleur

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Buteur contre Reims le week-end dernier, Georges Mikautadze sera une fois de plus titulaire avec l’OL contre Montpellier ce dimanche. Le club rhodanien attend plus de l’international géorgien, qui n’a pas encore trouvé la carburation optimale depuis son transfert dans le Rhône.

Les statistiques de Georges Mikautadze avec l’Olympique Lyonnais depuis le début de la saison ne sont pas honteuses. L’ancien attaquant du FC Metz a déjà inscrit 9 buts et délivré 2 passes décisives, malgré un statut de remplaçant derrière le capitaine Alexandre Lacazette. Il serait donc exagéré de considérer le buteur géorgien comme un flop, six mois seulement après son arrivée pour près de 20 millions d’euros. Il est toutefois clair que l’OL attend plus de Georges Mikautadze, et ce n’est pas Paulo Fonseca, son nouvel entraîneur, qui va dire le contraire.

OL : Fonseca ne rigole plus, Mikautadze est prévenu https://t.co/h9yy68VRNe — Foot01.com (@Foot01_com) February 15, 2025

« Il veut participer au jeu, mais je pense qu'il doit comprendre comment il doit se déplacer pour être plus proche du but » a notamment expliqué l’entraîneur portugais, qui titularisera encore Mikautadze ce dimanche à Montpellier puisque Lacazette revient tout juste de blessure. Mais à l’OL, on attend maintenant que le joueur de 24 ans cartonne et tourne enfin à plein régime. Ce qui n’a pas été le cas pour tout un tas de raisons depuis le début de la saison. L’Equipe rappelle dans son édition du jour que Mikautadze a notamment été victime d’un home-jacking, et que sa période d’adaptation a été « mouvementée ». Des excuses qui ne tiennent plus à présent.

Mikautadze, les problèmes sont derrière

« Sa période d’adaptation est désormais terminée, et l'attaquant travaille individuellement pour progresser tactiquement » conclut notre confrère Hugo Guillemet, comme pour affirmer que désormais, l’Olympique Lyonnais ne trouvera plus d’excuses à son attaquant s’il ne parvient pas à s’affirmer comme le titulaire à son poste aux yeux de Paulo Fonseca, quitte à mettre la légende Alexandre Lacazette sur le banc. L’ancien entraîneur de Lille et de l’AC Milan ne demande qu’à être convaincu par celui qui représente l’avenir de l’OL en attaque. Premiers éléments de réponse ce dimanche à Montpellier avec pour Mikautadze l'objectif d'inscrire un second but consécutif après celui marqué en fin de match face à Reims le week-end dernier au Groupama Stadium.