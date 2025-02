OL ‍: Fonseca ne rigole plus, Mikautadze est prévenu

Dans : OL.

Par Hadrien Rivayrand

Ce dimanche après-midi en Ligue 1, l'OL se déplace à Montpellier du côté de la Mosson. Un match abordable sur le papier qui pourrait remettre en confiance certains joueurs à Lyon, comme Georges Mikautadze.

L'OL veut enchainer en Ligue 1 ce dimanche face à Montpellier après sa victoire à domicile face au Stade de Reims. Les Gones veulent tout faire pour accrocher une place en Europe à l'issue de la saison, et si possible en Ligue des champions. Cela passera par des victoires contre des formations sur le papier moins fortes. Ce dimanche, les hommes de Paulo Fonseca défieront la lanterne rouge du championnat, Montpellier. La victoire sera donc désirée plus que jamais par l'Olympique Lyonnais, qui devra pouvoir compter sur ses attaquants, dont Georges Mikautadze. Depuis son arrivée l'été dernier, le Géorgien déçoit pas mal les fans et observateurs. Pour Paulo Fonseca, l'ancien du FC Metz doit mieux comprendre le jeu pour gérer ses efforts.

Mikautadze, Paulo Fonseca est conscient de la situation

Ces dernières heures lors de quelques mots échangés à la presse, l'entraineur portugais a en effet indiqué concernant Mikautadze : « J'ai parlé cette semaine avec Georges. C'est un joueur incroyable, il travaille beaucoup. Maintenant, il doit canaliser ses efforts. Il est très présent défensivement pour l'équipe. Il veut également participer au jeu. Il doit comprendre quel mouvement est nécessaire pour être plus proche du but. Nous avons commencé à travailler avec lui. Il a vu des images pour qu’il comprenne ce qu’il doit faire concrètement ». Depuis le début de la saison avec l'Olympique Lyonnais, le joueur de 24 ans a pris part à 30 matchs toutes compétitions confondues pour 9 buts et 2 passes décisives données. Il devra faire encore plus pour convaincre son nouvel entraineur de compter sur lui sur la durée. Et rien n'est joué.