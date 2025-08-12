Mikautadze ‍: « ‍Je suis le vrai 9 de l’OL ‍»

Dans : OL.

Par Guillaume Conte

C'est le nouveau leader offensif de l'Olympique Lyonnais, mais il jure ne pas avoir de pression sur les épaules. Georges Mikautadze sera attendu comme jamais à l'OL.

L’Olympique Lyonnais a achevé sa préparation et se concentre désormais sur le match à venir à Lens du week-end prochain. Malgré le vertige de risquer la relégation en Ligue 2 en coulisses, tout s’est plutôt bien passé sur le terrain. Georges Mikautadze a directement profité du départ d’Alexandre Lacazette en Arabie saoudite pour prendre la place de titulaire en pointe et s’imposer comme le buteur en chef de cette équipe lyonnaise new-look. Interrogé par Le Progrès, le Géorgien a totalement assumé cette prise de pouvoir à l’OL et espère que les choses se déroulement en saison aussi facilement qu’en préparation.

Mikautadze veut défendre pour l'OL

« Plus de pression ? Non, c’est un peu pareil, je suis le vrai numéro 9 de l’OL mais je ne ressens pas de pression. L’année dernière, Alex (Lacazette) était là, et il fallait que je saisisse les opportunités de montrer mes qualités », a livré l’ancien buteur du FC Metz, qui assure être à l’aise avec ce que Paulo Fonseca à préparer pour le mettre en valeur, même si le temps a clairement manqué pour travailler les automatismes avec certains joueurs. « Un attaquant doit aider l’équipe à défendre. On le fait d’autant plus que l’on sait que nous aurons des occasions dans le match et que nous marquerons. Et si on ne prend pas de but… On parle toutes les langues, anglais, portugais, espagnol, géorgien, tchèque et on est vraiment content de notre pré-saison. On a mis pas mal de choses en place avec le coach, de nouveaux systèmes », a souligné Georges Mikautadze, qui a quoi qu’il dise une certaine pression sur les épaules car il est attendu pour exploser et être le finisseur numéro 1 de l’OL. Un club lyonnais qui s’estime toutefois un peu juste devant, et cherche un attaquant de complément pour finir le mercato en offrant à Paulo Fonseca un effectif le plus étoffé possible dans toutes les lignes.