Merlin c’est le top, l'OL doit snober Tagliafico

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Selon les informations de L’Equipe, l’OL a relancé la piste Nicolas Tagliafico pour renforcer son couloir gauche lors du mercato.

A la recherche d’un latéral gauche depuis le début du mercato, l’Olympique Lyonnais a relancé les négociations dans le but de faire signer Nicolas Tagliafico. A en croire les informations de L’Equipe, le club rhodanien a un accord avec l’Ajax Amsterdam depuis une dizaine de jours pour un transfert avoisinant les 4 millions d’euros. Jusqu’à présent, l’Argentin n’était pas emballé par la perspective de rejoindre l’OL mais ces derniers jours, la tendance commence à s’inverser. En effet, Nicolas Tagliafico est plus ouvert à l’idée de rejoindre Peter Bosz à Lyon, où une place de titulaire lui serait assurée, un véritable luxe à six mois de la Coupe du monde qu’il espère disputer sous les couleurs de l’Argentine. Nicolas Tagliafico n’est toutefois pas la seule et unique piste de l’OL, qui suit également Quentin Merlin, le prometteur latéral gauche du FC Nantes.

Merlin, une piste plus sexy que Tagliafico à l'OL ?

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par QUENTIN MERLIN ✌🏼 (@quentin_merlin34)

Le défenseur formé chez les Canaris, apparu à 33 reprises toutes compétitions la saison dernière, est en revanche une piste plus onéreuse. Et pour cause, le FC Nantes ne souhaite pas s’en séparer et a ainsi fixé un prix volontairement élevé, aux alentours de 10 millions d’euros. Nicolas Tagliafico a un nom et un CV plus ronflant que Quentin Merlin et pourtant, le défenseur nantais est la cible la plus sexy selon Gilles Favard, ancien dirigeant du club canari. « Quentin Merlin est le meilleur choix de Lyon en espérant que le deal puisse se faire ! » a publié sur son compte Twitter l’ancien consultant de La Chaîne L’Equipe. Un avis de plus en plus massivement partagé par les supporters de l’OL tandis que du côté de Nantes, on continue de fermer la porte à un transfert de son latéral gauche alors que les Canaris disputeront l’Europa League la saison prochaine. Mais si l’OL transmet une offre officielle à hauteur de 10 millions d’euros ou plus pour Quentin Merlin, il sera difficile pour Waldemar Kita de refuser.